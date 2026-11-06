अलीगढ़ में भीषण अग्निकांड, आग से राख हुई लुधियाना वूलन मार्केट; ढाई करोड़ का माल खाक

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रामघाट रोड पर कुंजीलाल के पास स्थित लुधियाना वूलन मार्केट में शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखा करीब ढाई करोड़ रुपये का माल जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की सात गाड़ियां लगाई गईं।

मार्केट संचालक रिंकू सिंह ने बताया कि उन्होंने एमएसएमई के तहत लोन लेकर कारोबार शुरू किया था। हाल ही में करीब ढाई करोड़ रुपये का माल खरीदा था, जो आग में पूरी तरह जल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद दमकल की गाड़ियां करीब एक घंटे बाद पहुंचीं।