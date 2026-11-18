जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विवेचना से नाम निकालने के लिए रिश्वत मांगने और कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने के आरोप में क्वार्सी थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक और दो आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है।

एसएसपी नीरज जादौन ने जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत के आधार पर उपनिरीक्षक जितेन्द्र पाल सिंह, आरक्षी आकाश चौधरी और शिवम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

घर में घुसकर युवती पर हमला घर में घुसकर युवती के सिर पर ईंट से कई वार करने और परिवार के अन्य लोगों से मारपीट की गई है। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के ऊदला इलियासपुर निवासी नवाब खान ने महमूद, असमद, सलमान, रईसुद्दीन, आसिफ और यूसुफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।