अलीगढ़ पुलिस ने लगा दी पदकों की झड़ी, 12 गोल्ड समेत जीते 14 पदक; SSP ने सम्मानित किए खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 18वीं अंतरजनपदीय आगरा जोन पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 जून 2026 तक फिरोजाबाद में कराया गया था। इसमें अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने पेंचक सिलाट, जूडो, वुशू और ताइक्वांडो खेलों में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते। महिला खिलाड़ियों ने विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए ताइक्वांडो और पेंचक सिलाट में चल बैजन्ती पर भी कब्जा किया।

प्रतियोगिता में महिला कांस्टेबल रमा नागर ने पेंचक सिलाट में स्वर्ण, अर्चना राजपूत ने वुशू में स्वर्ण और जूडो में रजत, कविता रानी ने जूडो में स्वर्ण व ज्योत्सना ने पेंचक सिलाट और ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष व महिला वर्ग में पुलिस टीम के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण समेत कुल 14 पदक जीते।



अलीगढ़ पुलिस के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने विजेताओं को पदक पहनाकर व नगद पुरस्कार भेंटकर सम्मानित किया। भविष्य की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रतियोगिता में कांस्टेबल सोनू बालियान ने ताइक्वांडो और कप्तान सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक हासिल किया।

कांस्टेबल सुरेश राजपूत ने जूडो में रजत पदक जीता। वहीं, वाराणसी में आयोजित 18वीं उत्तरप्रदेश पुलिस प्रतियोगिता में भी अलीगढ़ के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। महिला कांस्टेबल रमा नागर ने पेंचक सिलाट में दो स्वर्ण, ज्योत्सना और कविता रानी ने पेंचक सिलाट में एक-एक स्वर्ण हासिल किया। कांस्टेबल सोनू बालियान ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता।

इसके अलावा करनाल, हरियाणा में आयोजित तीसरी आलइंडिया पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम भारवर्ग की पावरलिफ्टिंग में थाना जवां की महिला आरक्षी सरला जादौन ने रजत पदक हासिल किया। एसएसपी ने उनको पदक के साथ 15 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस की 43वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। महिला उपनिरीक्षक सुनीता यादव को 25 हजार रुपये, मुख्य आरक्षी एवं टीम कोच मोनिका शर्मा को 20 हजार रुपये तथा महिला आरक्षी आंचल को 10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया।