अलीगढ़ में पटाखों की आवाज से भड़के पिटबुल ने बच्ची पर किया हमला, आंख और चेहरे पर गंभीर घाव

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पटाखे की आवाज सुनकर पिटबुल कुत्ता आक्रामक हो गया। सड़क पर खेल रही चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्ची की आंख के पास घाव हो गया है। पंजा मारने से चेहरे पर खरोच के निशान बन गए हैं।

स्वजन बच्ची को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद से बच्ची के साथ खेल रहे अन्य बच्चे दहशत में हैं। पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी है। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के ऐलमपुर के बीमा नगर निवासी तुषार कुमार ने बताया कि कक्षा चार में पढ़ने वाली बहन कुमकुम सोमवार की शाम मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर गली में खड़ी थी। दीपावली की खुशी में बच्चे पटाखे चला रहे थे। इस बीच पड़ोसी का पिटबुल कुत्ता आया और कुमकुम को खींच लिया।