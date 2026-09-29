अलीगढ़ में पत्नी के आगरा जाने से नाराज पति ने की मारपीट, बाल काटने के बाद हुआ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा राजकुमार लंबे समय से पत्नी को काम करने के लिए आगरा जाने से रोक रहा था। उसने कई बार समझाया और काम छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन महिला नहीं मानी। दोनों में इसी को लेकर तनाव बढ़ा।

इसके बाद शराब के नशे में राजकुमार ने पत्नी के सिर के बाल काट दिए। महिला का कहना है कि आगरा जाने से रोकने के लिए पति ने यह हरकत की है। आरती और राजकुमार के दो और चार साल के दो बच्चे हैं। आरती शुरू से ही आगरा में काम करती है और वहीं रहती है। सप्ताह या 15 दिन में वह घर आती है। दोनों बच्चे पिता के साथ गांव में ही रहते हैं।