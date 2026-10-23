अलीगढ़ में हॉर्न बजाने के विवाद में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे ने हलवाई पर चढ़ाई कार, मौत; हत्या की FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हार्न बजाने के विवाद में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार ने हलवाई की जान ले ली। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने पहले चालक के रूप में कपिल का नाम बताया था। लेकिन, जांच में सामने आया कि घटना के समय कार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह का भतीजा विक्रांत चला रहा था।

सीसीटीवी फुटेज की जांच में विक्रांत की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया है। 20 अक्टूबर की रात दुकान बंद करने के बाद मनोज हलवाई ग्रामीण कन्हैया के साथ बाइक से सामान पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में सामान खरीदने के लिए मनोज ने बाइक रोकी थी। इसी दौरान पीछे से आई डी कार में सवार लोगों ने बाइक हटाने के लिए हार्न बजाया।