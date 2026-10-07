एएफआई के स्कैनर सिस्टम ने कसी नकेल, यूथ नेशनल एथलेटिक्स में उम्र में गड़बड़ी करने वाले एथलीट चिन्हित

गौरव दुबे, अलीगढ़। एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया (एएफआई) ने देशभर में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए स्कैनर सिस्टम लागू किया है। इससे फर्जीवाड़े पर नकेल कसनी भी शुरू हो गई है। इस वर्ष एक से तीन सितंबर तक लुधियाना में यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई गई। इसमें यूपी समेत कई राज्यों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया।

मैदान में जाने से पहले हाल में स्कैनर से आधार कॉर्ड व चेस्ट नंबर स्कैन किए गए। इसमें यूपी समेत अन्य राज्यों के चार एथलीटों द्वारा उम्र में बदलाव करना पकड़ा गया। अधिकारियों ने चारों से बोन टेस्ट (हड्डी परीक्षण) कराने का शपथ पत्र लिखवाया। फिर इनको हिस्सा लेने दिया गया।



बोन टेस्ट में अगर ये दोषी सिद्ध हुए तो एएफआई सख्त कदम उठा सकती है। प्रतियोगिता से इनकी हिस्सेदारी रद करने, अगली तीन प्रतियोगिताओं में खेलने पर प्रतिबंध या आजीवन प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई हो सकती है। अधिक सख्ती की तो मुकदमा भी पंजीकृत करा सकते हैं। अब अलीगढ़ में एथलीट के लिए जागरूकता की पाठशाला लगाने का निर्णय जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिया है।