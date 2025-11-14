BLO ड्यूटी में रुचि ना लेने वाले 5 शिक्षक निलंबित, 3 लापरवाह शिक्षामित्रों का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बीएलओ कार्य में रुचि न लेने और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं दो शिक्षा मित्रों का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोका गया है।

बीएसए के अनुसार, धनीपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय खरई के सहायक अध्यापक हिमाशु चौधरी, की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई। उनके द्वारा कार्य न करने से निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहा है। उदासीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबत कर दिया है।

सभी को कर दिया निलंबित इसी तरह कंपोजिट विद्यालय घासीपुर की सहायक अध्यापक प्रत्या कनौजिया, प्राथमिक विद्यालय ईशनपुर की सहायक अध्यापक सुनीता शर्मा, कंपोजिट विद्यालय भवनखेड़ा की सहायक अध्यापक पुष्पा रानी, इगलास के प्राथमिक विद्यालय असावर की सहायक अध्यापक कुसुमलता ने भी बीएलओ कार्य में शिथिलता बरतते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। खंड शिक्षा अधिकारियों की संस्तुति पर सभी को निलंबित कर दिया गया है।