मेडल जीतने वाले 3 पुलिसकर्मियों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, SSP नीरज जादौन ने कंधों पर लगाए रैंक चिह्न

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले अलीगढ़ पुलिस के तीन जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। आरक्षी से मुख्य आरक्षी बने इन पुलिसकर्मियों को मंगलवार को एसएसपी नीरज जादौन ने रैंक चिह्न लगाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रमोशन पाने वालों में महिला मुख्य आरक्षी निधि शर्मा शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2026 में जालंधर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस त्रिकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। मुख्य आरक्षी विश्ववीर ने इसी वर्ष आयोजित 400 मीटर मिश्रित रिले प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था।

एसएसपी के साथ सिपाही। अलीगढ़ के खिलाड़ियों को मिले पदक वहीं, मुख्य आरक्षी शुभम नागर ने वर्ष 2024 में लखनऊ में हुई अखिल भारतीय पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता के 100 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तीनों खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की थी। इसी आधार पर शासन की ओर से उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है।