राशन की कालाबाजारी: कोटेदार ने गायब कर दिया 203 कुंतल, अलीगढ़ में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गंगीरी ब्लॉक के धनसारी गांव में सरकारी राशन की दुकान पर 203.85 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच में दुकान पर चावल, गेहूं व बाजरा का एक भी दाना नहीं मिला। जुलाई व अगस्त में भी बेहद कम कार्डधारकों को राशन वितरण किया गया। गंभीर अनियमितताओं के चलते पूर्ति विभाग की ओर से संबंधित कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जुलाई में 23.93 प्रतिशत कार्डधारकों को किया खाद्यान्न का वितरण पिछले दिनों जिला पूर्ति विभाग की टीम ने धनसारी के उचित दर विक्रेता बनी सिंह की दुकान का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान काफी अनियमितताएं सामने आईं थीं। जांच में सामने आया था कि दुकान पर 80.48 कुंतल चावल, 120.93 कुंतल गेहूं व 2.44 कुंतल बाजरा समेत कुल 203.85 कुंतल खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन मौके पर एक भी खाद्यान्न नहीं मिला।