जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के एक बड़े समूह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रोरावर थाना क्षेत्र के हड्डी गोदाम के पास से दो महिलाओं और चार नाबालिगों समेत 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, ये लोग करीब 30 साल पहले भारत आए थे और तभी से यहां रह रहे थे।

इनके पास से कथित रूप से अवैध तरीके से बनवाए गए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कई मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार, पुलिस को अपने स्तर से इन लोगों के अलीगढ़ में अवैध रूप से रहने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर कार्रवाई की गई। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनके पास से मिले दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग करीब 30 साल पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। उस समय इनमें से कई लोग बच्चे थे। इनके परिवार के कुछ सदस्यों का जन्म भी भारत में हुआ है। पुलिस को इनके परिवार और रिश्तेदारों से जुड़ी जानकारी भी मिली है।