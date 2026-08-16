यूट्यूब ने बदले चैनल मोनेटाइजेशन के नियम, क्रिएटर्स को करनी होगी दोगुनी मेहनत

जागरण संवाददाता, आगरा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब ने चैनल मोनेटाइज के लिए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (वाईपीपी) में बदलाव किया है, जो कि एक फरवरी 2027 से लागू होगा। यूट्यूबर्स को पहले अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एक साल में चार हजार घंटे वाच टाइम पूरा करना होता था, वहीं 2027 से आठ हजार घंटे वाच टाइम पूरा करना होगा।

शार्ट वीडियो पर पिछले 90 दिनों में एक करोड़ व्यूज की जगह दो करोड़ व्यूज की जरूरत होगी। इससे नए यूट्यूबर्स को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। कहना है कि यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए अब दोगुना मेहनत करनी होगी, जो की सरासर गलत है।

यूट्यूबर देवकांत त्यागी ने बताया कि यूट्यूब की ओर से क्रिएटर दिए जाने वाली रकम में बढ़ोतरी करनी चाहिए। शुरुआती दौर में यूट्यूबर्स को कोई भी सहयोग नहीं करता है। शुरुआत में 100 प्रतिशत कमाई का जरिया यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन ही होते हैं।

यूट्यूबर यशवीर चौधरी ने बताया कि एक लान्ग वीडियो बनाने में लगभग पांच हजार रुपये का खर्चा हो जाता है। एक वीडियो पांच दिन व एक हफ्ते के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। यूट्यूब को अपने नई पालिसी में बदलाव करने की जरूरत है। पहली ही सीढ़ी इतनी कठिन बनाने के बजाय नए क्रिएटर की मदद करनी चाहिए।