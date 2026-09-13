'गुड्डू पंडित' बनने के चक्कर में घोड़े वाला इंजेक्शन लगाकर दौड़े: जीत का जुनून पड़ा भारी; आगरा में 2 युवकों का हुआ बुरा हाल

संवाद सूत्र, खेरागढ़ (आगरा)। Agra News: किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने की होड़ युवाओं की जान जोखिम में डाल सकती है।आगरा में एक ऐसा खतरनाक मामला सामने आया है। यहां खेरागढ़-सैयां मार्ग पर आयोजित हुई दौड़ प्रतियोगिता में अयेला समेत आसपास के करीब एक दर्जन गांवों से पहुंचे युवाओं के बीच दौड़ हुई थी।

इस दौड़ में बेहतर प्रदर्शन के लिए अयेला के कुछ युवकों ने पशुओं को दिए जाने वाले दर्द निवारक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया। अधिक मात्रा में इंजेक्शन लेने के बाद दो युवकों की हालत बिगड़ गई। स्थानीय नागरिकों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया।

वहीं चर्चा है कि युवकों ने फिल्म मिर्जापुर सीरीज के किरदार गुड्डू पंडित से प्रेरित होकर कथित तौर पर घोड़े को लगाए जाने वाला स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगवाया और फिर दौड़ में भाग लिया। य अयेला के युवकों ने लिया था पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक इंजेक्शन सीएचसी प्रभारी डॉ. आरके सिंह ने बताया कि दो युवक उपचार के लिए आए थे। उन्होंने अधिक मात्रा में दवा लेने की बात बताई। दोनों में घबराहट, बेचैनी और शरीर में ऐंठन के साथ असामान्य रूप से भागदौड़ करने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे।