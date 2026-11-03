पोइया घाट पर पांटून पुल पर आई बाधा, यमुना का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी कटी

जागरण संवाददाता, आगरा। ओखाला बैराज से यमुना नदी में अधिक पानी छोड़ने का असर सोमवार को दिखाई पड़ा। नदी का जलस्तर 483 से बढ़कर 484 फीट पहुंच गया। जलस्तर और पानी का प्रवाह बढ़ने से पोइया घाट के दोनों तरफ मिट्टी का कटाव हुआ। इससे पैंटून पुल तैयार करने का कार्य प्रभावित रहा। तेज प्रवाह के कारण घाट के किनारे की मिट्टी कट गई।

पोइया घाट में लोक निर्माण विभाग द्वारा पैंटून पुल तैयार किया जा रहा है। यह कार्य पांच नवंबर तक होना है। 16 मजदूर लगाए गए हैं लेकिन सबसे अधिक परेशानी सोमवार को हुई। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पीपे को जोड़ने में परेशानी आई। घाट के किनारे की मिट्टी कटने से परेशानी और भी बढ़ गई।