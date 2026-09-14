यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई बस, चालक की कटी गर्दन, हादसे में एक यात्री की मौत और कई घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नोएडा से गोंडा जा रही स्लीपर कोच आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कंडक्टर साइड में बैठे प्रथम चालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। साथ ही एक यात्री की मौत हो गई, जबकि छह घायल हुए हैं। पुलिस के पहुंचने तक ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।

दुर्घटना शनिवार रात दो बजे खंदौली क्षेत्र में माइल स्टोर 149 के पास की है। स्लीपर कोच बस में चार दर्जन से ज्यादा यात्री थे। एक यात्री के अनुसार, घटना के वक्त अधिकांश यात्री सो रहे थे। इसी बीच बस लहराई और जोरदार आवाज हुई। बस कंडक्टर साइड से ट्रक से टकराई थी, जिससे अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।