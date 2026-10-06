UP Weather: 38.2 डिग्री तापमान के साथ यूपी का सबसे गर्म शहर रहा आगरा, आज के मौसम की ताजा जानकारी

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather: प्रदेश में आगरा लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित प्रादेशिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप से दिनभर शहरवासी परेशान रहे। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार से मौसम में बदलाव आएगा और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बुधवार को गरज के साथ वर्षा की चेतावनी विभाग द्वारा जारी की गई है।

अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मानसून की विदाई के बाद शहर में मौसम शुष्क हो गया था। सोमवार को सुबह से धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ यह और तेज होती चली गई। अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिकऔर न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा था।