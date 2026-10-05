मानसून की विदाई के साथ बदला दिल्ली में मौसम का मिजाज, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से मिली उमस से राहत

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बाद दिल्ली के मौसम ने अब धीरे-धीरे करवट लेना शुरू कर दिया है। हवा की दिशा में बदलाव के साथ उत्तर-पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने लगा है, जिससे वातावरण में उमस कम होने लगी है। खासकर सुबह और शाम को महसूस हो रही चिपचिपी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है।

हालांकि अधिकतम तापमान फिलहाल 36 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन मौसमी परिस्थितियों के चलते सप्ताह भर के दौरान दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगेगी।



मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से 12 अक्टूबर के बीच एक के बाद एक दो दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। इनके असर से उत्तर भारत सहित दिल्ली एवं एनसीआर में भी हल्की वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है। मौसम के इस गतिविधि से दिन में भी गर्मी के तेवर नरम होने लगेंगे।