शादियों का नया ट्रेंड: वैदिक और बॉलीवुड थीम के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज, ताजमहल का शहर बना नया सेंटर
शादियों में अब वैदिक और बॉलीवुड थीम का क्रेज बढ़ रहा है, जहाँ भव्य सेट्स की मांग है। आगरा ताजमहल ...और पढ़ें
HighLights
शादियों में वैदिक और बॉलीवुड थीम का बढ़ता चलन।
आगरा डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा।
ताजमहल के साये में भव्य कार्यक्रमों की बढ़ती मांग।
जागरण संवाददाता, आगरा। विवाह अब केवल दो परिवारों का मिलन नहीं रहा, यह एक भव्य उत्सव में बदल चुका है। वर और वधु दोनों के परिवार इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। संगीत से लेकर वरमाला तक के लिए भव्य सेट्स की मांग बढ़ी है। वरमाला के लिए परंपरागत थीम को पसंद करने वाले मंदिरों के डिजाइन में वरमाला के लिए सेट्स तैयार कराने में रुचि ले रहे हैं। वैदिक थीम पसंद बनकर उभर रही है।
संगीत सेरेमनी भी अब घर-परिवार तक सीमित नहीं रह गई है, उसके लिए आइफा और बॉलीवुड नाइट्स जैसे सेट्स बनवाना पसंद किए जा रहे हैं।
21 नवंबर से शुरू होगा सहालग
सहालग की शुरुआत 21 नवंबर से होगी। ताजमहल का शहर वेडिंग डेस्टिनेशन के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसकी वजह यहां ताजमहल जैसा आकर्षण तो है ही, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों की भी कमी नहीं है। ताजमहल के साये में होटल ताज खेमा में रिंग सेरेमनी, हल्दी, संगीत आदि कार्यक्रम कराए जाने लगे हैं। यहां दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि शहरों की अपेक्षा होटल सस्ते हैं, जिससे बाहर से भी लोग यहां शादी के लिए आने लगे हैं।
डेस्टिनेशन वेडिंग के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा आगरा
पहले जो सितारा होटल शादियों की बुकिंग नहीं करते थे, वह भी अब बुकिंग करने लगे हैं। इससे शादियों की भव्यता बढ़ने लगी है। शादियों में लग्जरी मार्की नया स्टैंडर्ड बन गया है। वर और वधु का दखल बढ़ने से शादियों में अब थीम आधारित सांस्कृतिक अनुभूति लिए हुए सजावट को पसंद किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय, रजवाड़ा और बॉलीवुड थीम की सजावट पसंद की जा रही हैं।
अब वरमाला के लिए विशेष स्टेज तैयार की जाने लगी हैं। पिछले वर्ष हमने राम मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के भव्य सेट तैयार किए थे। इन्हें तैयार करने में ही 15 से 20 दिन का समय लगता है। आइफा और बालीवुड नाइट्स जैसे सेट्स संगीत के लिए तैयार किए जाते हैं
हर्ष सिसौदिया, वेडिंग साथी
वैदिक वरमाला की मांग अधिक है। उसके अनुसार सेट तैयार करना होता है। इस बार एक शादी के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर की तरह सेट तैयार किया जाएगा। रजवाड़ा थीम पारंपरिक है और यह हमेशा प्रचलन में रहती है। पंरपरागत थीम को भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं।
सन्नी गुप्ता, क्रिएटिव वेडिंग