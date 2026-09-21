शादियों का नया ट्रेंड: वैदिक और बॉलीवुड थीम के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज, ताजमहल का शहर बना नया सेंटर

जागरण संवाददाता, आगरा। विवाह अब केवल दो परिवारों का मिलन नहीं रहा, यह एक भव्य उत्सव में बदल चुका है। वर और वधु दोनों के परिवार इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। संगीत से लेकर वरमाला तक के लिए भव्य सेट्स की मांग बढ़ी है। वरमाला के लिए परंपरागत थीम को पसंद करने वाले मंदिरों के डिजाइन में वरमाला के लिए सेट्स तैयार कराने में रुचि ले रहे हैं। वैदिक थीम पसंद बनकर उभर रही है।

संगीत सेरेमनी भी अब घर-परिवार तक सीमित नहीं रह गई है, उसके लिए आइफा और बॉलीवुड नाइट्स जैसे सेट्स बनवाना पसंद किए जा रहे हैं। 21 नवंबर से शुरू होगा सहालग सहालग की शुरुआत 21 नवंबर से होगी। ताजमहल का शहर वेडिंग डेस्टिनेशन के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसकी वजह यहां ताजमहल जैसा आकर्षण तो है ही, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों की भी कमी नहीं है। ताजमहल के साये में होटल ताज खेमा में रिंग सेरेमनी, हल्दी, संगीत आदि कार्यक्रम कराए जाने लगे हैं। यहां दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि शहरों की अपेक्षा होटल सस्ते हैं, जिससे बाहर से भी लोग यहां शादी के लिए आने लगे हैं।