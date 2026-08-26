हर 10 मिनट में मिलेगी बस: रक्षाबंधन पर आगरा रोडवेज की खास तैयारी, सुरक्षित और सुगम यात्रा का वादा

जागरण संवाददाता, आगरा। भाई-बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और रक्षा के वचन का एक प्रमुख पर्व रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज ने विशेष तैयारियां की हैं। उनका सफर सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए सभी बसों की फिटनेस पर ध्यान दिया गया है। चालक और परिचालक नशे में न हों इसकी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक व सेवा प्रबंधकों को दी गई है।

बसों का संचालन समय पर हो, उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े, उसी हिसाब से रोड की जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस भाई-बहन के पवित्र रिश्ते में किसी भी तरह से व्यवस्था न पड़ सके।