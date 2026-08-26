रठेह से आगरा के लिए चली रोडवेज बस, ड्राइवर-कंडक्टर का लोगों ने खिलाई मिठाई

संवाद सूत्र, किशनी (मैनपुरी)। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में सुविधा के लिए मैनपुरी डिपो के एआरएम संजीव कुमार द्वारा किशनी क्षेत्र के गांव रठेह से आगरा के लिए सीधी बस चलाई गई है। मंगलवार को चालक-परिचालक बस लेकर किशनी बस स्टैंड पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बस आगरा से वापसी में मैनपुरी बस स्टैंड होते हुए किशनी पहुंचेगी।

प्रतिदिन सुबह चलेगी बस बस लेकर पहुंचे चालक अवधेश यादव एवं परिचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि यह बस प्रतिदिन किशनी के गांव रठेह से सुबह सात बजे चलकर सात बजकर तीस मिनट पर किशनी बस स्टैंड आएगी। यहां से समान कटरा, सौज, कुर्रा, करहल, सिरसागंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला होते हुए दोपहर बारह बजे आगरा पहुंचेगी।