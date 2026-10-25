2023 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे दारोगा अरुण चाहर: पिता किसान और मां हैं गृहणी, मौत से स्वजन में मचा चीत्कार

संवाद सूत्र, किरावली (आगरा)। आगरा की तहसील किरावली के गांव बसेरी चाहर निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात दारोगा अरुण चाहर की शनिवार देर रात मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह मुजफ्फरनगर जिले के थाना सिविल लाइन की स्टेडियम चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे। हादसे के समय वह ड्यूटी पर थे। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी स्विफ्ट कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस अरुण चाहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर गांव बसेरी चाहर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।