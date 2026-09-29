एमएलसी चुनाव 2026: नामांकन आज से, निर्वाचन आयोग ने बदली व्यवस्था; आगरा में 12 जिले शामिल

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र विधान परिषद आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन के नामांकन मंगलवार से मंडलायुक्त कोर्ट में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार अलग-अलग नामांकन कक्ष की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इससे पूर्व अपर आयुक्त और मंडलायुक्त कोर्ट में नामांकन होते थे। छह अक्टूबर तक नामांकन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक होंगे। नामांकन में आगरा, मथुरा सहित 12 जिले शामिल हैं।

एमएलसी चुनाव छह साल में होते हैं। मंगलवार से चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले दिन नामांकन के कम आसार हैं।

छह अक्टूबर है अंतिम तिथि सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से तैयारी की समीक्षा की। अभी तक नामांकन अलग अलग कक्ष में होने थे लेकिन आयोग के एक अधिकारी ने एक ही कक्ष में नामांकन के आदेश दिए। मंडलायुक्त कार्यालय के गेट से लेकर कोर्ट तक सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। नामांकन के दौरान वीडियोग्राफी होगी। कक्ष में प्रत्याशी और प्रस्तावकों को प्रवेश मिलेगा। बिना अनुमति किसी को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार व्यवस्था में किया बदलाव मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। नामांकन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक होंगे। 12 जिलों में शिक्षक खंड में 51 हजार और स्नातक में 1.80 लाख मतदाता हैं। सभी डीएम को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं।