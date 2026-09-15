शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट में अजब-गजब कारनामा: सहायक शिक्षक को बनाया बीईओ, बाद में आदेश सुधारा

जागरण संवाददाता, आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सोमवार को जारी शासनादेश ने आगरा के शिक्षा महकमे में ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, जिसका उत्तर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी तत्काल नहीं था।

शासन स्तर से जारी सूची में 95 नंबर पर कर्ण सिंह धाकड़ को आगरा में तैनात खंड शिक्षाधिकारी दर्शाते हुए वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि हैरानी की बात रही कि आगरा में इस नाम का कोई खंड शिक्षाधिकारी तैनात ही नहीं है।

सूची में नगर क्षेत्र के शिक्षक कर्ण सिंह धाकड़ को दिखाया खंड शिक्षाधिकारी सूची सामने आने पर शिक्षक संघ और विभाग से जुड़े लोग सक्रिय हो गए। जांच में सामने आया कि कर्ण सिंह धाकड़ नगर क्षेत्र के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय धाकरान में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। वह पूर्व में एआरपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके बावजूद शासन की बीईओ स्थानांतरण सूची में उनका नाम खंड शिक्षाधिकारी के रूप में कैसे पहुंच गया, यह प्रश्न अब बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

एक नाम सही, दूसरा बना रहस्य शासन की सूची में आगरा से दो खंड शिक्षाधिकारियों के स्थानांतरण का उल्लेख था। इनमें रंजन गुप्ता का मेरठ स्थानांतरण सही था। लेकिन दूसरे नाम के तौर पर कर्ण सिंह धाकड़ को दर्शाए जाने से विभागीय अधिकारियों और शिक्षक संगठनों में खलबली मच गई। मामला सामने आते ही शिक्षक संगठनों ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि जिले में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एक बीईओ ने स्थानांतरण रुकवाने के लिए सूची में कथित तौर पर यह हेराफेरी की है।

सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर उठे गंभीर प्रश्न आरोप यह भी लगाए गए कि संबंधित बीईओ का नाम हटाकर एक शिक्षक का नाम शासन को भेजी गई सूची में शामिल कर दिया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया।