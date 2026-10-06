आगरा में 3 लाख घरों में पानी का संकट: बल्केश्वर और यमुनापार में जलापूर्ति बाधित, विभाग ने भेजे टैंकर

जागरण संवाददाता, आगरा। सप्ताह के पहले दिन बल्केश्वर और यमुनापार क्षेत्र के तीन लाख घरों के लोगों को झटका रहा। ठीक तरीके से जलापूर्ति नहीं हुई। जीवनी मंडी वाटरवर्क्स में ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य चला। लोगों को पानी की परेशानी से बचाने के लिए जलकल विभाग की टीम ने टैंकरों से पानी भेजा। वहीं गोकुलपुरा, न्यू राजा की मंडी सहित आधा दर्जन क्षेत्रों में पानी का प्रेशर कमजोर रहा। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जीवनी मंडी वाटरवर्क्स और सिकंदरा प्लांट से पूरे शहर में जलापूर्ति होती है। जलकल विभाग की टीम ने वाटरवर्क्स स्थित एक ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य सुबह नौ बजे से शुरू किया। यह कार्य शाम साढ़े सात बजे तक चला। इससे बल्केश्वर और यमुनापार क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रही।

पानी के लिए कंट्रोल रूम आए 70 फोन कंट्रोल रूम में 70 फोन पहुंचे। अधिकांश लोगों ने टैंकरों से पानी भेजने की मांग की। विभाग की टीम ने पांच ट्रैक्टर और 10 टैंकरों से पानी की आपूर्ति की। सबसे अधिक टैंकर यमुनापार और बल्केश्वर क्षेत्र में भेजे गए। लगातार टैंकर भेजने के बाद भी कई गलियों में टैंकर नहीं पहुंचे। इसकी शिकायत नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारियों से की गई।

इन इलाकों में पानी का प्रेशर कमजोर रहा वहीं गोकुलपुरा, न्यू राजा की मंडी, आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार, गढ़ी भदौरिया, शाहगंज, गोबर चौकी क्षेत्र में पानी का प्रेशर कमजोर रहा। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिशासी अभियंता, छत्ता जोन पीसी आर्य ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने के कारण सोमवार को बल्केश्वर और यमुनापार क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही है।

लाइन तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने सोमवार शाम पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में ग्रीन गैस, उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन सहित अन्य कंपनियों द्वारा बिना अनुमति के कार्य और लाइन तोड़ने पर मुद्दा उठा। महाप्रबंधक ने कहा कि पानी की लाइन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जुर्माना लगाया जाएगा। महाप्रबंधक ने पानी की बर्बादी करने वालों पर भी कार्रवाई पर जोर दिया।