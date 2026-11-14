ताजमहल और दूसरे मॉन्यूमेंट्स मुफ्त देखने का मौका, एक दिन को मिलेगी बिना टिकट एंट्री

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा 19 नवंबर से विश्व धराेहर सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर ताजमहल समेत सभी स्मारकों में भारतीय व विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निश्शुल्क रहेगा। ताजमहल में भीड़ प्रबंधन के लिए मुख्य मकबरे पर 200 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लागू रहेगा। इसमें किसी तरह की छूट नहीं रहेगी।

मुख्य मकबरे पर दिसंबर, 2018 में भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त टिकट लागू किया गया था। एएसआइ के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डा. स्मिथा एस. कुमार ने विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन स्मारकों को निश्शुल्क किए जाने का आदेश शनिवार काे जारी किया।