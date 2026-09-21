ताज नेचर वॉक की ईको हट बनीं पर्यटकों की नई पसंदीदा जगह: बालकनी से ताजमहल सनराइज-सनसेट का खूबसूरत व्यू

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल के पूर्वी गेट से महज सौ मीटर दूर स्थित ताज नेचर वॉक में वन विभाग द्वारा तैयार की गई ईको हट अब पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। हाल ही में शुरू हुई इस ठहरने की सुविधा पर बुकिंग का रुझान इतना बढ़ गया है कि कई तारीखों पर वेटिंग चल रही है। पर्यटक सुबह की गुलाबी और शाम की सफेद ताज की झलक बालकनी से देखने के लिए कमरे पहले से आरक्षित कराने लगे हैं।

नई सुविधा को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया विभाग के अनुसार, एक कमरे का किराया चार हजार रुपये प्रति दिन है, जिसमें दो बड़े और 12 साल से छोटे दो बच्चे ठहर सकते हैं। नेचर वाक का टिकट भी इसी में शामिल है। हट में एसी, मिनी फ्रिज, केतली, चाय-काफी, डेंटल किट, नहाने का सामान, मिनरल वाटर और बैठने की जगह जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हीटर अतिरिक्त शुल्क पर मिलता है। रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, पावर बैकअप, मुफ्त पार्किंग और वाई-फाई भी प्रदान किया जा रहा है। पार्किंग से हट तक गोल्फ कार्ट और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात रहते हैं।