आगरा ताजमहल में अमेरिका और आंध्र प्रदेश के पर्यटकों को बंदर ने काटा, प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रही घटनाएं

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल में बंदरों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को अमेरिकी महिला पर्यटक समेत आंध्र प्रदेश के पर्यटक को बंदर ने काट लिया। दोनों पर्यटकों को ताजमहल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के साथ ही एंटी-रैबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। ताजमहल में बंदरों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के 51 वर्षीय सैयद ख्वाजा रविवार सुबह ताजमहल देखने आए थे। वह सुबह 11:30 बजे ताजमहल में मस्जिद के पास घूम रहे थे। अचानक पीछे से आए बंदर ने उनके दाएं पैर की एड़ी में काट लिया, जिससे खून बहने लगा। पर्यटक के चीखने पर अन्य पर्यटकों ने बंदर को भगाया।