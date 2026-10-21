फतेहपुर सीकरी में शुरू होगा साउंड एंड लाइट शो: दीवान-ए-आम में 8.65 करोड़ की लागत, प्रोजेक्शन मैपिंग जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। मुगल राजधानी रही फतेहपुर सीकरी में नवंबर में साउंड एंड लाइट शो की शुरूआत हाे सकती है। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना में एडीए और पर्यटन विभाग की 8.65 करोड़ रुपये की संयुक्त योजना में दीवान-ए-आम में शुरू किए जाने वाले शो के लिए इन दिनों प्रोजेक्शन मैपिंग का काम किया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा शो की स्क्रिप्ट पर आपत्ति जताए जाने के चलते लंबे समय तक शो अटका रहा। शो शुरू होने के बाद फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों के साथ ही रात्रि प्रवास भी बढ़ सकता है। 8.65 करोड़ रुपये की योजना मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना में एडीए ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में फतेहपुर सीकरी में साउंड एंड लाइट शो की योजना बनाई थी। पहले यह शो जोधाबाई पैलेस में किया जाना था, लेकिन बाद में शो के लिए दीवान-ए-आम को उपयुक्त माना गया। शो के लिए उपकरण लगाने को तो एएसआई ने अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट में सुधार के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना में दीवान-ए-आम में होगी शुरूआत एएसआई ने जोधाबाई के बारे में शो में अधिक जानकारी शामिल करने को कहा था, जिससे कि बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं हो। एएसआइ द्वारा स्क्रिप्ट को अनुमति प्रदान करने के बाद एडीए ने शो तैयार कराया। यह आगरा और झांसी के किले में संचालित होने वाले शो की तरह लेजर लाइट, होलोग्राम आदि पर आधारित होगा।