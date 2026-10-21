शिवा शर्मा हत्याकांड पर सामने आया एक और अपडेट, गिरफ्तारी से पहले श्रद्धा दुबे आगरा के होटल में रुकी! पुलिस के आने से पहले निकली

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ के हजरतगंज में कैफे संचालक शिवा शर्मा की हत्या में आरोपित मॉडल श्रद्धा दुबे फतेहाबाद रोड के होटल ओम पैलेस में एक युवती और एक युवक के साथ ठहरी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह सुबह दूसरी गाड़ी से निकल गई। अब इंटरनेट मीडिया पर होटल में प्रवेश के समय की वीडियो प्रसारित हो रही है। इसमें श्रद्धा दुबे का चेहरा नहीं दिख रहा है।

पुलिस भी उसके होटल में ठहरने की पुष्टि नहीं कर रही है। मगर, होटल के कर्मचारियों ने बताया है कि लखनऊ पुलिस की टीम तीनों के होटल से निकलने के बाद पूछताछ करने पहुंची थी। लखनऊ के हजरतगंज में कैफे संचालक शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मृत्यु हुई थी। स्वजन ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को मुख्य आरोपित बनाया गया।

श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ पुलिस की टीमें लगी थीं। इसी बीच श्रद्धा दुबे की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस की टीम यहां पहुंची तब तक वह निकल गई थी। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में नहीं दिख रहा चेहरा मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर 26 और 16 सेकंड के दो वीडियो प्रसारित हुए। इनमें दो युवतियां और एक युवक फतेहाबाद रोड स्थित होटल ओम पैलेस में जाते दिख रहे हैं। इनमें से आगे चल रही युवती ने चेहरा काले रंग की शाल से ढंका हुआ है, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा। पीछे एक युवती चल रही है। उसके पीछे एक युवक बैग लेकर होटल की ओर जा रहा है। तीनों लखनऊ नंबर की टैक्सी से उतरते हुए दिख रहे हैं।

आगरा नंबर की कार से होटल से निकल गए वीडियो में दिख रही युवती 17 अक्टूबर की सुबह लखनऊ नंबर की टैक्सी से 6.53 बजे होटल में पहुंची थी। अगले दिन सुबह 6.30 बजे तीनों आगरा नंबर की अर्टिगा कार से होटल से निकल गए। रायवरेली के देवराज यादव के नाम से दो कमरे बुक किए गए थे।