जागरण संवाददाता, आगरा। पांच साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं शबाना खंडेलवाल टिकट मिलने की उम्मीद टूटने पर वापस चली गईं। उन्होंने गुरुवार को पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया। उनकी भावुक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इसमें वे भाजपा पदाधिकारियों पर अपमान का आरोप भी लगा रही हैं।

शबाना खंडेलवाल कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रही हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर लखनऊ भाजपा की सदस्यता ली थी। गुरुवार को उन्होंने भाजपा छोड़ने का एलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनका अपमान हुआ। वे वैश्य समाज की बहू हैं। उत्तर से टिकट मिलता तो मजबूती से चुनाव लड़तीं, लेकिन उनको टिकट तो दूर पार्टी की बैठकों तक में नहीं बुलाया गया।