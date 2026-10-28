अलीगढ़ रेलवे स्टेशन निर्माण में 13 करोड़ की धोखाधड़ी, ठेकेदारों को बड़ा झटका

जागरण संवाददाता, आगरा। ठेकेदारों को बड़़े मुनाफे और रेलवे प्रोजेक्ट का लालच देकर 13 करोड़ रुपये से अधिक का की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला उत्तर मध्य रेलवे के अलीगढ़ जंक्शन के नए भवन के निर्माण से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी के शिकार ठेकेदारों ने रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

खंदारी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ संतोष सिकरवार और ट्रांस यमुना कालोनी निवासी अभिसार गुप्ता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। ठेकेदारों ने पुलिस को बताया कि वह भवन निर्माण की ठेकेदारी करते हैं। पश्चिमपुरी निवासी मन्ना सिंह भदौरिया अपनी कंपनी कविता कंस्ट्रक्शन एमएस इंटरप्राइजेज के नाम से बड़े ठेकेदारी के कार्य करता है।

नवंबर 2018 में मन्ना सिंह ने उन्हें अपने सिकंदरा स्थित कार्यालय पर बुलाया और बताया कि उसे अलीगढ़ जंक्शन की स्टेशन बिल्डिंग का करीब 11 करोड़ रुपये का टेंडर मिला है। काम ज्यादा होने का हवाला देते हुए उसने यह प्रोजेक्ट उन्हें सौंपने की पेशकश की।

सात प्रतिशत कमीशन और 93 प्रतिशत मुनाफे का झांसा देकर दिया गया धोखा आपसी सहमति यह तय हुआ कि प्रोजेक्ट की पूरी लागत और कार्य महेंद्र प्रताप सिंह और अभिसार गुप्ता उठाएंगे। मन्ना सिंह केवल कुल निविदा राशि का सात प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेगा,शेष 93 प्रतिशत राशि दोनों ठेकेदारों की होगी। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी और लागत लगाकर वर्ष 2023 में इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया।