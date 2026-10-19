फेसबुक पर एड क्लिक किया और गंवाए 10 लाख रु, FD तुड़वाकर साइबर शातिरों ने निकाली जीवन भर की कमाई

जागरण संवाददाता, आगरा। फेसबुक पर स्माल बैंक के एप पर क्लिक करते ही बुजुर्ग के खाते से 9.80 लाख रुपये निकल गए। साइबर अपराधियों ने बैंक में जमा एफडी को तुड़वाकर उसकी धनराशि को बुजुर्ग के खाते मे जमा कराया, इसके बाद सारी रकम अपने खातों में जमा करवा दी। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

सदर के शहजादी मंडी अनूप कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का विज्ञापन देखा। जिसे क्लिक करने पर वह पेंशनर कार्ड का लिंक था। कुछ देर बाद ही उनके मोबाइल पर कॉल आई।

साइबर शातिरों ने एफडी को तुड़वाकर खाते से निकाली रकम कॉल करने वाले ने उनके पेंशनर कार्ड के बारे में पूछा और कहा कि जैसे-जैसे वो कहे, करते जाएं। इसके बाद कॉल करने वाले ने उनसे वाट्सएप पर चैट करके नेटबैकिंग आन करवा ली। उनके खाते में 12 हजार रुपये और दस लाख रुपये की एफडी थी। नेट बैंकिंग से उनकी एफडी को तुड़वाने के बाद खाते में जमा करवा दी, जिसके बाद दोपहर में उनके मोबाइल पर 3.39 लाख रुपये कटने का मैसेज आया।