विधानसभा चुनाव के लिए आज ताकत दिखाएंगे रालोद मुखिया जयंत, फतेहपुर सीकरी में स्वाभिमान सभा

जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की स्वाभिमान सभा सोमवार को फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के जैंगारा स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होगी। सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। रालोद नेताओं ने सभा में 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है।

जैंगारा के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज मैदान में होगा आयोजन सभा की तैयारियों को लेकर रालोद नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों से स्वाभिमान सभा में पहुंचने की अपील की। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने कहा कि सभा में कम से कम 50 हजार लोग शामिल होंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बनाने का दावा किया।