आगरा में सेवानिवृत्त भीमसेन फौजी का भव्य सम्मान, क्षेत्रवासियों ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, आगरा। सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा। स्याहीपुरा चौराहे पर उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों और गणमान्य नागरिकों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और देश की सेवा में दिए गए उनके योगदान को नमन किया।

जैतपुर के गांव घड़ी रम्मपुरा निवासी भीमसेन फौजी के सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटने भारतीय सेना में रहकर लंबे समय तक देश की सुरक्षा और सेवा में अपना योगदान दिया। उनकी घर वापसी पर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। स्वागत समारोह में वक्ताओं ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सैनिकों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का गौरव है।