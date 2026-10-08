नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए राजबब्बर, बोले...मैंने बेहतरीन दोस्त खो दिया

जागरण संवाददाता, आगरा। अभिनेता और राजनेता राजबब्बर गुरुवार को आगरा पहुंचे। जनकपुरी में प्रभु श्रीराम और माता सीता के विवाह उत्सव के दौरान वह राजा जनक स्वरूप अशोक कुमार गोयल की ओर से आयोजित बड़हार दावत में शामिल हुए। उन्होंने प्रभु के स्वरूपों के दर्शन किए और आयोजन समिति को शुभकामनाएं दीं। अपने सह-अभिनेता और मित्र नाना पाटेकर के निधन की चर्चा पर राजबब्बर भावुक हो गए।

राज बब्बर ने कहा कि नाना का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति और दुख है। मैंने एक बेहतरीन कलाकार, साथी और मित्र खो दिया। नाना के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए अभिनेता राजबब्बर ने बताया कि वर्ष 1982 में नाना ने आर्ट फिल्म से शुरुआत की थी और तभी से हमारा संपर्क हुआ। बाद में हम दोनों ने अंधा युद्ध, आज की आवाज और आवाम फिल्मों में काम किया।

नाना बेहतरीन अभिनेता के साथ मेरे करीबी मित्र भी थे। उनके साथ काम करने से बेहतर करने की ऊर्जा मिलती थी। नाना की अभिनय शैली और सादे व प्रभावी व्यक्तित्व पर कहा कि सीन में नाना बहुत स्पेस लेते थे और दर्शकों का ध्यान उन्हीं पर रहता था। इस बात पर हम दोनों के बीच नोकझोंक होती भी थी, लेकिन रिश्ते हमेशा आत्मीय बने रहे। नाना के जीवन के उतार-चढ़ाव की छाप उनके अभिनय में दिखती थी।