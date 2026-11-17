जागरण संवाददाता,आगरा। घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर दावेदारी के विवाद में मंगलवार सुबह भाई-भतीजों ने पूर्व बाडी बिल्डर एवं जिम ट्रेनर को पत्थरों से प्रहार करके गंभीर घायल कर दिया। उन्हें एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, वहां उपचार के दाैरान मौत हो गई। घटना के बाद आराेपित घरों से फरार हाे गए। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

घटना मंगलवार सुबह नौ बजे की है। सुरेश नगर निवासी 49 वर्ष के शाहिद बाइक से घर के पास ही अपनी परचूनी की दुकान पर जा रहे थे। घर के सामने से गुजरते समय उनके बड़े भाई अफसर कुरैशी और उसके पुत्रों ने उन्हें रोक लिया और झगड़ा करने लगे। जिसने खूनी रूप ले लिया। अफसर और उसके बेटों मेहताब व अल्ताफ ने शाहिद पर पत्थरों से ताबड़तोड़ कई प्रहार करके लहूलुहान कर दिया।