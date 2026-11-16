सरसों के चढ़े भाव, 10600 रुपये क्विंटल तक पहुंचे; रिटेल मार्केट में तेल ने मारा उछाल

जागरण संवाददाता, आगरा। सरसों के बाजार में तेजी लगातार बढ़ रही है। बीते करीब आठ दिनों में सरसों के भाव में थोक में 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। सरसों के भाव 9600 से लेकर 10600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। साउथ क्षेत्रों में प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिश कम होने से फसल प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर शादियों और सर्दी का सीजन शुरू होने के चलते सरसों की मांग बढ़ने लगी है।

ऐसे में आपूर्ति प्रभावित और मांग में तेजी होने से कीमत लगातार बढ़ रही है। सरसों का तेल भी 200 के पार पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश कम होने के कारण फसल पर असर पड़ा है। इससे वहां से आने वाली सरसों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मिलों में पर्याप्त माल नहीं पहुंचने से बाजार में उपलब्धता कम हो गई है। दूसरी ओर शादी समारोहों का सीजन शुरू होने वाला है।

सर्दियों में भी सरसों के साथ तेल की मांग अधिक हो जाती है। सरसों की कीमतों में तेजी के पीछे गाड़ियों का किराया भी है। उनका कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम और शिपिंग का भाड़ा बढ़ा है। इसके चलते माल ढुलाई महंगी हुई है, जिसका असर सरसों और खाद्य तेलों की लागत पर पड़ रहा है। सरसों के दाम बढ़ने का असर तेल के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

कच्चे माल की कीमत बढ़ने से सरसों तेल की लागत बढ़ रही है। तेल 200 के पार पहुंच गया है जबकि आठ दिन पूर्व इसकी कीमत 160 से 186 रुपये प्रति लीटर तक थी। ऊंचे भाव मिलने से किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है।