आगरा: झुग्गी-झोपड़ियों और ढाबे में लगी भीषण आग, सिलिंडर धमाके से दहली कॉलोनी

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-12 में मंगलवार देर रात करीब दो बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे बनी झुग्गी-झोपड़ियों और एक ढाबे में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की विकराल लपटों ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।

आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ढाबे और झोपड़ी के अंदर रखे गैस सिलिंडर में जोरदार धमाका हुआ। सिलिंडर ब्लास्ट से दहल उठा पूरा इलाका सिलिंडर ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास की सोसायटियों और घरों से लोग सुरक्षा के लिहाज से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत कई थानों की पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन (6) गाड़ियां पहुंचीं।