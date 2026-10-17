जुए की सूचना पर आगरा पुलिस ने मारा छापा, छत से कूदने पर युवक की मौत; स्वजन ने लगाया धक्का देने का आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। रकाबगंज के रावली में जुए की सूचना पर शुक्रवार की रात दाे बजे पुलिस के छापा मारने के दौरान छत से कूदे 38 वर्ष के ललित की माैत हो गई। स्वजन ने पुलिस पर धक्का देकर जान से मारने का आराेप लगाकर शनिवार सुबह रावली पर जाम लगा हंगामा कर दिया। वह पुलिस पर ललित को धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं।

स्वजन ने पुलिस पर धक्का देकर युवक ललित को मारने का लगया आरोप वहीं, पुलिस का कहना है कि मोहल्ले के एक व्यक्ति की सूचना पर पुलिस वहां गई थी। पुलिस को देखकर ललित छत से खुद कूद गया। गली में पत्थर पड़े होने से सिर में चोट लगने से मौत हो गई।