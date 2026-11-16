महाराणा सांगा का झलकेगा शौर्य, आगरा में लगेगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा; कारीगरी भी बेजोड़ की

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब तिराहे पर योद्धा महाराणा सांगा की भव्य अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से 29 लाख रुपये इस प्रतिमा के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि लखनऊ में बन रही है।

ये 12 फीट ऊंची और करीब 18 टन वजनी कांस्य प्रतिमा है। वहीं, नगर निगम की ओर से 16 लाख रुपये की लागत से प्रतिमा स्थल का फाउंडेशन और चबूतरा तैयार कराया जा रहा है। मंगलवार को सुबह 11 बजे महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा विधि-विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगी।