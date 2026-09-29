सपा में फर्जी लेटर से बवाल: उपाध्यक्ष रामनरेश यादव का निष्कासन, आगरा महानगर अध्यक्ष ने बताया साजिश

जागरण संवाददाता, आगरा। सपा महानगर संगठन में चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास द्वारा महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर निकाले जाने का पत्र इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। पुराने कार्यकर्ता ने इस पर मोर्चा खोल दिया। महानगर अध्यक्ष ने पत्र को फर्जी बताते हुए मंगलवार को एफआईआर कराने की बात कही है।

प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। सपा लगातार विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर में इस्तीफे दिए गए हैं।

महानगर उपाध्यक्ष को निष्कासित करने का पत्र हुआ प्रसारित सबसे पहले महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद महानगर उपाध्यक्ष जमील खान और नासिर उर्फ रोहित ने अपने पद से इस्तीफे दिए। सोमवार को नया मामला सामने आया।