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सपा में फर्जी लेटर से बवाल: उपाध्यक्ष रामनरेश यादव का निष्कासन, आगरा महानगर अध्यक्ष ने बताया साजिश

By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Published: Tue, 29 Sep 2026 09:42 AM (IST)

आगरा सपा में महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश यादव के निष्कासन का फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से बवाल मच ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. आगरा सपा में फर्जी निष्कासन पत्र से विवाद गहराया।

  2. महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने पत्र को फर्जी करार दिया।

  3. साजिश बताकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही।

जागरण संवाददाता, आगरा। सपा महानगर संगठन में चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास द्वारा महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर निकाले जाने का पत्र इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। पुराने कार्यकर्ता ने इस पर मोर्चा खोल दिया। महानगर अध्यक्ष ने पत्र को फर्जी बताते हुए मंगलवार को एफआईआर कराने की बात कही है।
प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। सपा लगातार विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर में इस्तीफे दिए गए हैं।

महानगर उपाध्यक्ष को निष्कासित करने का पत्र हुआ प्रसारित

सबसे पहले महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद महानगर उपाध्यक्ष जमील खान और नासिर उर्फ रोहित ने अपने पद से इस्तीफे दिए। सोमवार को नया मामला सामने आया।

महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के लेटर पैड पर महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निष्कासित करने की सूचना प्रसारित कर दी गई।

महानगर अध्यक्ष ने पत्र को बताया फर्जी, एफआईआर कराएंगे

इस पर सपा के वरिष्ठ नेता अनिल रावत ने सवाल उठाते हुए इंटरनेट मीडिया में पोस्ट की। उन्होंने लेटर पैड को पोस्ट करते हुए लिखा कि पार्टी से निष्कासन करने का अधिकार शहर अध्यक्ष को कतई नहीं होता। जो व्यक्ति पार्टी में इनके आने से पूर्व दशकों से सक्रिय है, उसके लिए ये भाषा अनुचित है। पार्टी के खिलाफ है ये कृत्य। इसका विरोध हर सपाई करेगा। रही पद की बात तो जल्द ही और बड़ा पद मिलेगा, ये भी देख लेना।

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नवीन की आईडी बनाकर किया पोस्ट

वहीं, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने बताया कि उन्होंने किसी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। किसी ने उनका फर्जी लेटर पैड तैयार कर उसे प्रसारित किया है। मथुरा के किसी नवीन ने आईडी बनाकर पोस्ट की थी। आईडी से केवल एक ही पोस्ट हुई है। वह मंगलवार को तहरीर देंगे।