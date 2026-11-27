संवाद सूत्र, जैतपुर(आगरा)। चंबल के बीहड़ में नंदगांव -अटेर पुल के रास्ते के पास शुक्रवार शाम करीब पांच बजे तेंदुआ दिखाई देने पर आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही इस मार्ग से रोजाना पैदल आवागमन करने वाले राहगीर भी परेशान है।

ग्रामीण सोनू, विनय और अजय के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे पुल के रास्ते के पास तेंदुआ दिखाई दिया। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। चंबल के बीहड़ से सटे इस इलाके में जंगली जानवर की चहलकदमी से लोग सहमे हुए हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन मध्य प्रदेश की ओर से ग्रामीण पैदल पुल पार कर अपने गांवों तक पहुंचते हैं। ऐसे में तेंदुए के दिखाई देने के बाद लोगों को रास्ते में हमले का डर सताने लगा है।

ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलने के बाद इस मार्ग से अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं है। खासकर पैदल आने-जाने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। वहीं ग्रामीण भी भयभीत है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है।