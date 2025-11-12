BJP MP व अभिनेत्री कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद व फिल्म कंगना रनौत की कानूनी परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है।

स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में आगरा के अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज वाद में एक अहम मोड़ आया है। न्यायालय ने वादी अधिवक्ता द्वारा दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अधिवक्ता ने कंगना रनौत द्वारा दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठे किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी से भावनाएं आहत होने और देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी।

निचली अदालत द्वारा वाद को पोषणीय न मानते हुए निरस्त करने पर उन्होंने रिवीजन याचिका प्रस्तुत की थी। वादी ने निर्णय पर सवाल उठाते हुए बिना पुलिस रिपोर्ट के फैसला दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। न्यायालय ने निचली अदालत को विधि संगत मामले को सुनकर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए।