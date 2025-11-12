World Cup Winner स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के स्वागत में भव्य रोड शो, घंटा बजाकर होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर और पुलिस में डिप्टी एसपी दीप्ति शर्मा गुरुवार को अपने घर आ रही हैं। उनके स्वागत में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा की महिला क्रिकेट प्रोत्साहन समिति एक शानदार रोड शो आयोजित कर रही है। यह कार्यक्रम शहरवासियों के लिए उत्साह और गर्व का मौका होगा। रोड शो की घंटा बजाने से शुरूआत होगी। रोड शो की शुरुआत दोपहर 12 बजे आवास विकास क्षेत्र स्थित कैलाशपुरी मोड़ से होगी। शुरू होने से पहले घंटा बजाया जाएगा, जो उत्सव की शुरुआत का संकेत देगा। रोड शो के दौरान पूरे मार्ग पर देशभक्ति के गीत बजते रहेंगे, जिससे माहौल उत्साहित बनेगा।

यह रोड शो स्टार नेक्स्ट अकादमी पर समाप्त होगा। समापन के समय राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, जो कार्यक्रम को देशप्रेम की भावना से जोड़ेगा। स्टेज पर स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। नृत्य, गायन और अन्य प्रस्तुतियां दीप्ति के सम्मान में होंगी। मुख्य आकर्षण दीप्ति शर्मा का सम्मान समारोह होगा। महिला क्रिकेट प्रोत्साहन समिति की प्रमुख डा. रंजना बंसल और एसोसिएशन के अन्य सदस्य उन्हें सम्मानित करेंगे। दीप्ति की क्रिकेट और पुलिस सेवा में उपलब्धियों को याद किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए सोमवार रात डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मिले।उन्होंने औपचारिक निमंत्रण दिया और रोड शो में दीप्ति की सुरक्षा पर चर्चा की।