राजस्थान सरकार का जयपुर हाउस पर दावा: 101 बीघा जमीन की ₹6.90 लाख में बिक्री, खरीद के अहम दस्तावेज मिले

जागरण संवाददाता, आगरा। जयपुर रियासत की संपत्तियों को लेकर चल रही जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक निर्माण विभाग राजस्थान ने जयपुर हाउस की 101 बीघा भूमि की बिक्री की थी। वर्ष 1969 में नगर महापालिका परिषद के मुख्य नगर अधिकारी ने 6.90 लाख रुपये में खरीदी थी। भूमि मौजा खतैना के दो खसरा नंबरों की थी। शुक्रवार को भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज एडीए कार्यालय में मिल गए हैं।

इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। वहीं नगर निगम कार्यालय में संपत्तियों का कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। तहसील सदर में दस्तावेजों की जांच चल रही है। जयपुर रियासत का विलय वर्ष 1952 में राजस्थान सरकार में हुआ था। जयपुर रियासत की आगरा में दो बड़ी संपत्तियां हैं जिसमें जयपुर हाउस कालोनी, मन:कामेश्वर मंदिर और जयपुर हाउस से प्रतापनगर रोड शामिल है। शुक्रवार को एडीए, नगर निगम और तहसील सदर कार्यालय में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक दस्तावेजों की जांच हुई।

वर्ष 1969 में नगर महापालिका परिषद ने लोक निर्माण विभाग राजस्थान से की थी खरीद एडीए कार्यालय में भूमि खरीद की रजिस्ट्री सहित अन्य दस्तावेज मिले हैं। जांच में पाया गया कि मौजा खतैना के खसरा नंबर 553 में 42 बीघा और 554 में 59 बीघा भूमि थी। एक बीघा भूमि अलग से कालभैरव मंदिर की थी। नगर महापालिका परिषद के मुख्य नगर अधिकारी ने भूमि की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर लोक निर्माण विभाग, राजस्थान को भेजा था। लोक निर्माण विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।