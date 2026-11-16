अभावों के बीच खिलकर निकलीं 'खिली', हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में दिखाएंगी भारत का दम

राजप्रताप सिंह, आगरा। कहते हैं, हौसले बुलंद हों तो मुश्किलों के बीच भी मंजिल का रास्ता निकल आता है। इसकी मिसाल हैं झारखंड के रांची की 16 वर्षीय हाॅकी खिलाड़ी खिली कुमारी। बेटी को खिलाड़ी बनाने का सपना उनकी मां वंदना कुमारी ने संघर्षों के बीच भी नहीं टूटने दिया। दूसरों के घरों में बच्चों की देखभाल का काम करके मां ने बेटी के हाॅकी अभ्यास का खर्च उठाया।

मां की मेहनत और बेटी के जुनून का ही नतीजा है कि गोलकीपर खिली ने जापान और ओमान में अंतरराष्ट्रीय हाॅकी प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। अब उनका चयन काहिरा, मिस्र (इजिप्ट) में आयोजित एफआइएच यूथ हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में टूर्नामेंट के लिए हुआ है।

वह आगरा के एकलव्य स्टेडियम में पूर्व भारतीय महिला हाॅकी कप्तान और कोच रानी रामपाल के मार्गदर्शन में अभ्यास कर और खेल को निखार रही हैं। खिली कुमारी ने बताया कि मिस्र के लिए चयन हुआ, तो आंखों में आंसू आ गए थे, उम्मीद नहीं थी कि चयन होगा। स्वजन को बताया तो सभी खुशी से झूम उठे। जब मैं लगभग छह साल की थी, तब पिता ने नशे की लत के कारण तीन बच्चों के साथ मां को छोड़ दिया था।

मां ने हार नहीं मानी और मुझे हाॅकी का अभ्यास कराया और बड़ी व मुझसे छोटी बहनों को पढ़ाया। हमारे पास मकान नहीं था, तो किराये के घर में गुजारा किया। इस समय मेरी दोस्त अंकिता लखाड़ा में बहुत मदद की। आगे बताया कि मैं पांचवीं कक्षा में थी, तब शिक्षिका करुणा पूर्ति ने हाकी खेलने को कहा, उस समय ये भी नहीं पता था कि हाॅकी किसे कहते हैं।