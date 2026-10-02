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लोकेंद्र कैसे बना 'दृश्यम वाला विजय सालगांवकर'? घर में पत्नी की हत्या कर जलाई लाश, 12 KM दूर यमुना में फेंकीं हड्डियां; अब मामा के पास रहेगी बेटी

By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
Published: Fri, 02 Oct 2026 01:25 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2026 01:30 PM (IST)

आगरा के कुकथला गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर में जला दिया और ...और पढ़ें

चांदनी का फाइल फोटो। हत्यारोपित पति।

चांदनी का फाइल फोटो। हत्यारोपित पति।

HighLights

  1. पति ने पत्नी की हत्या कर घर में शव जलाया।

  2. दृश्यम फिल्म की तरह यमुना नदी में बहाए अवशेष।

  3. आरोपी पति लोकेंद्र और भाई मानवेंद्र को जेल भेजा गया।

संवाद सूत्र, कुकथला (आगरा)। अछनेरा के गांव कुकथला में फिल्म दृश्यम की तरह पत्नी की हत्या करके शव को घर में फूंकने के बाद अवशेष बोरे में भरकर यमुना नदी में ठिकाने वाले पति को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को पुलिस ने चांदनी के पति और जेठ को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। दो वर्ष की बेटी को मामा अपने साथ ले गए।

गांव कुकथला निवासी 32 वर्ष की चांदनी की पति ने लोकेंद्र सोलंकी ने मंगलवार की दोपहर विवाद के बाद हत्या कर दी थी। पति ने चर्चित फिल्म दृश्यम के अंदाज में पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी चांदनी के शव को घर के पीछे बने बाड़े में भूसे और उपलों पर रखा और बाइक की टंकी से पेट्रोल निकालकर जला दिया।

बोरे में भरकर 12 किलोमीटर दूर यमुना में बहा अवशेष

साक्ष्य मिटाने के लिए शव के अवशेषों को पति लोकेंद्र सोलंकी बोरे में भरकर बाइक से 12 किलोमीटर दूर शहर में लाकर यमुना नदी में बहा दिया था। इसके बाद खुद ही पुलिस को पत्नी के गायब होने की सूचना देकर गुमराह करने का प्रयास किया था।

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हत्यारोपित पति।

पत्नी की हत्या कर घर में फूंक दिया था शव

सिकंदरा थाना क्षेत्र गांव अकबरा निवासी चांदनी के भाई मनोज और मोहित द्वारा जीजा लोकेंद्र सोलंकी पर बहन को गायब करने का शक जताने पर बुधवार दोपहर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कई घंटे पुलिस को गुमराह करने के बाद लोकेंद्र ने पत्नी की हत्या करके शव को घर में फूंकने और अवशेषों को यमुना में बहाने की बात स्वीकार की थी। चांदनी के भाई मनोज ने लोकेंद्र सोलंकी, उसके भाई मानवेंद्र समेत छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया कि हत्यारोपित पति लोकेंद्र और उसके भाई मानवेंद्र को जेल भेजा गया है

मासूम बेटी को ले गए मामा

चांदनी की शादी वर्ष 2022 में लोकेंद्र सोलंकी से हुई थी। दो वर्ष की बेटी सिद्धि है। पुलिस ने फिलहाल बेटी को मामा मनोज की सिपुर्दगी में दिया है। मायके वालों का कहना था कि वह बहन के हत्यारों के यहां मासूम को नहीं छोड़ सकते हैं।

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