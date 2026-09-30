आगरा: पत्नी की हत्या कर घर में फूंका शव, यमुना में बहा दीं अस्थियां; पुलिस ने ऐसे पकड़ा पति
पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उसकी हत्या कर शव को घर में जला दिया और अस्थियों को यमुना ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कुकथला (आगरा)। पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति ने सिर में प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए बाइक से पेट्रोल निकाल शव को घर के पीछे बने बाड़े में फूंक दिया। इसके बाद अस्थियों को आगरा लाकर यमुना नदी में बहा दिया। युवती का मोबाइल बंद होने और घर पर ताला लगा देख स्वजन को शक होने पर उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई।
पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने हत्या करना स्वीकार किया। बुधवार को पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर राख के अवशेष एवं युवती का मोबाइल बरामद कर लिया। पति और ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, हत्या एवं साक्ष्य को नष्ट करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना अछनेरा के गांव कुकथला की है। सिकंदरा के गांव अकबरा निवासी चांदनी की शादी वर्ष 2022 में कुकथला के लोकेंद्र सोलंकी से हुई थी। दंपती ढाई वर्ष की बेटी सिद्धि भी है। पति और ससुराल वाले दहेज में दस लाख रुपये अतिरिक्त की मांग को लेकर चांदनी का उत्पीड़न कर रहे थे। चांदनी के भाई मनोज ने बताया कि मंगलवार सुबह से बहन का मोबाइल बंद जा रहा था।
दोपहर में छोटे भाई मोहित बहन की ससुराल भेजा, वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर वह भी कुछ नहीं बता सके। शक होने पर थाने जाकर बहन चांदनी की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए पुलिस से अनहोनी की आशंका जताई।
पुलिस ने बुधवार सुबह पति लोकेंद्र गांव से पकड़ लिया। पूछताछ करने पर वह भी पत्नी चांदनी के गायब होने की बोलता रहा। तीन घंटे तक चली पूछताछ में लोकेंद्र सोलंकी टूट गया। पुलिस को बताया कि मंगलवार को पत्नी से झगड़ा हो गया था। सिर में प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। शव को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने पर पकड़ा जाता।
इसलिए घर के पीछे बने बाड़े में टिन शेड के नीचे शव को लकड़ी एवं उपलों पर रखने के बाद पेट्रोल डालकर फूंक दिया। घर में वह और चांदनी ढाई वर्ष की बेटी के साथ रहते हैं। जिससे किसी को इसकी भनक नहीं लगी। शव को जलाने के बाद उसकी अस्थियां आगरा लाकर यमुना नदी में बहा दिया। गांव में पत्नी के गायब होने की बात करता रहा। जिससे कि लोगों को उस पर शक नहीं हो।
डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया कि घटनास्थल से राख व कुछ अवशेष बरामद किए हैं, मृतका के डीएनए से उनका मिलान कराया जाएगा। मृतका के भाई मनोज ने हत्यारोपित पति लोकेंद्र सोलंकी देवरों रूपेंद्र, निखिल, मयंक, जेठानी पूनम, ननदों गौरी एवं मीता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।