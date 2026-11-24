संवाद सूत्र, भदरौली (आगरा)। आठ साल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कोचिंग में युवती की मित्रता युवक से हो गई। शादी का वादा करके युवती का शारीरिक शोषण किया। पुलिस में भर्ती होने के बाद सिपाही ने युवती से शादी का वादा करके अपने संबंध बनाए रखे। बाद में वह शादी से मुकर गया। गाजियाबाद निवासी युवती ने बसई अरेला थाने में तैनात एक सिपाही के विरुद्ध पुलिस आयुक्त के यहां शिकायत की है।

गाजियाबाद निवासी युवती ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसके मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात वर्ष 2018 में कोचिंग में युवक से हुई थी। वह भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। इस दौरान युवक पुलिस में भर्ती हो गया। वर्तमान में वह बसई अरेला थाने में तैनात है।