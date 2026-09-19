गणपति विसर्जन की नई व्यवस्था: यमुना नदी में नहीं होगी 'बप्पा' की विदाई, आगरा में इन 4 घाटों पर बने कुंड 

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: गणपति बप्पा की विदाई के लिए नगर निगम प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली। यमुना नदी में सीधे कोई भी श्रद्धालु मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर सकेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगम प्रशासन ने हाथीघाट सहित चार घाटों पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। इन कुंडों को गंगाजल से भरा गया है। नदी में सीधे कोई श्रद्धालु मूर्तियों का विसर्जन न करे, इसके लिए पुलिस तैनात रहेगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत नदियों और जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रतिमाओं का सीधे नदी में विसर्जन प्रतिबंधित है।

निर्धारित कुंडों में विसर्जन की व्यवस्था इसी दिशा में की गई है। इसमें हाथीघाट, कैलाश घाट, बल्केश्वर और दशहरा घाट पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यमुना घाटों पर गंगाजल में विसर्जित होंगे बप्पा निगम प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित कुंडों में ही मूर्तियों का विसर्जन करने की अपील की अपील की है। कुंडों की बैरीकेडिंग की गई है। श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकें। नगर निगम के कर्मचारियों को भी घाटों पर तैनात किया गया है। कर्मचारी श्रद्धालुओं को विसर्जन में सहयोग करने के साथ ही व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। शुक्रवार दोपहर एक बजे अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने हाथी घाट का निरीक्षण किया।